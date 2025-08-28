x
Министр обороны Польши: "Без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС"

время публикации: 28 августа 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 10:43
Wikipedia.org. Фото: Leon Popek

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не признает геноцидом Волынскую резню – массовые убийства поляков на западе Украины в 1943 году.

"Если не будет эксгумаций, не будет увековечения, то на вступление в ЕС нет шансов. Я выражал очень ясный и твёрдый протест в тех случаях, когда доброе имя Польши попиралось, или когда пытались прославлять Бандеру", – заявил польский политик.

В то же время он подчеркнул: отказ от оказания помощи воюющей Украине противоречит интересам безопасности Польши. "Помогая Украине в войне, мы одновременно обеспечиваем безопасность Польши", – сказал Косиняк-Камыш.

