Министр обороны Польши: "Без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не признает геноцидом Волынскую резню – массовые убийства поляков на западе Украины в 1943 году.

"Если не будет эксгумаций, не будет увековечения, то на вступление в ЕС нет шансов. Я выражал очень ясный и твёрдый протест в тех случаях, когда доброе имя Польши попиралось, или когда пытались прославлять Бандеру", – заявил польский политик.

В то же время он подчеркнул: отказ от оказания помощи воюющей Украине противоречит интересам безопасности Польши. "Помогая Украине в войне, мы одновременно обеспечиваем безопасность Польши", – сказал Косиняк-Камыш.