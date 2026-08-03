x
03 августа 2026
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 08:52
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью сбиты 163 из 181 БПЛА. МО РФ: перехвачен 131 БПЛА, снова удар по Wildberries

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 августа 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 08:33
ВСУ: ночью сбиты 163 из 181 БПЛА. МО РФ: перехвачен 131 БПЛА, снова удар по Wildberries
0:00 0:00
ВСУ: ночью сбиты 163 из 181 БПЛА. МО РФ: перехвачен 131 БПЛА, снова удар по Wildberries
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 181 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 163 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 131 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. В Собинском округе Владимирской области БПЛА атакован складской комплекс Wildberries. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1622-й день войны