Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 августа, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-33, в Хайфе – 26-32, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 24-37, на побережье Мертвого моря – 31-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-33, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 24-39.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг температура немного понизится, но будет жарко. В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.