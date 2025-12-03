Трампа запечатлели "уснувшим" на заседании американского кабинета

Американские и мировые СМИ и, в частности, телеканал CNN, обсуждают инцидент, происшедший на состоявшемся 2 декабря заседании кабинета президента Дональда Трампа.

Открывая заседание, 79-летний политик прокомментировал публикацию The New York Times, в которой утверждается, что за годы, прошедшие с первой каденции, он сдал, уже не проявляет характерной для него активности и медленнее реагирует на происходящее.

Трамп вновь противопоставил себя предшественнику Джо Байдену, традиционно назвав его "спящим Джо". Он заявил, что его ум острее, чем был 25 лет назад, и обвинил журналистов в том, что те с пренебрежением относятся к его выносливости и состоянию здоровья.

Однако на протяжении заседания, отмечает CNN, Трамп вел борьбу со сном – причем не всегда успешно. Он неоднократно выглядел задремавшим, в то время как члены его кабинета соревновались в дифирамбах главе государства. Не реагировал он и на шутки министров.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что всем протяжении трехчасовой встречи Трамп внимательно слушал участников и руководил заседанием. Она рекомендовала сосредоточиться на успехах главы государства в том, чтобы "сделать Америку снова великой".

Следует отметить, что предыдущий такой инцидент произошел 6 ноября в Овальном кабинете. Он и стал основанием для публикации NYT.