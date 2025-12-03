Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1379-й день войны

Минобороны РФ 3 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Хотень и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вильча, Старица, Варваровка и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Новоосиново, Благодатовка Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Бересток, Дружковка, Степановка, Карповка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Димитров, Родинское, Доброполье, Светлое, Водянское, Торецкое, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона "Айдар" ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-мм самоходную гаубицу "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Вольнянск, Новояковлевка, Степногорск и Приморское Запорожской области. Уничтожены более 65 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100082 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26348 танков и других боевых бронированных машин, 1624 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31689 орудий полевой артиллерии и минометов, 48199 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).