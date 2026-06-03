Захват заложников в банке в Калифорнии, ведутся переговоры

В городе Бейкерсфилд (штат Калифорния, США) злоумышленник забаррикадировался в здании банка Chase Bank, удерживая заложников.

По данным полиции, ранее поступило сообщение о возможном взрывном устройстве.

В ходе переговоров одного из заложников удалось освободить. О пострадавших не сообщалось.

Район оцеплен, на месте работают полиция, спецназ, саперы, переговорщики и сотрудники ФБР.