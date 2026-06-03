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Мир

Оглашен приговор жителю Питтсбурга, в 2024 году напавшему на евреев

Судебные решения
США
Антисемитизм
время публикации: 03 июня 2026 г., 06:06 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 06:12
Оглашен приговор жителю Питтсбурга, в 2024 году напавшему на евреев
AP Photo/Rebecca Droke

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) 52-летний Джаретт Буба, признанный виновным в нападении на двух еврейских студентов Университета Питтсбурга в августе 2024 года, приговорен к пяти годам лишения свободы и принудительному лечению в психиатрическом учреждении.

Буба напал на студентов Ашера Гудвина и Илана Гордона, когда они направлялись на мероприятие студенческой организации "Гилель". По данным следствия, он опознал их как евреев, поскольку они были в кипах, и атаковал стеклянной бутылкой.

Гудвин получил порез шеи, Гордон перенес сотрясение мозга. На заседании суда Буба выразил раскаяние и заявил, что перед нападением перестал принимать назначенные ему психиатрические препараты и страдал от галлюцинаций.

Мир
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На территории университета Питтсбурга неизвестный напал на еврейских студентов