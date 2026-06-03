Критик Израиля Адам Хамави победил на праймериз демократов в 12-м округе Нью-Джерси

Пластический хирург Адам Хамави победил на праймериз Демократической партии в 12-м избирательном округе штата Нью-Джерси, где выбирали кандидата на место уходящей из Конгресса Бонни Уотсон Коулман. На промежуточных выборах в ноябре он будет баллотироваться в Палату представителей США от округа, который считается "безопасным" для демократов.

Адам Хамави родился в Египте, служил военным хирургом в армии США в Ираке и получил известность после того, как в 2004 году участвовал в спасении жизни будущего сенатора Тэмми Дакворт, тяжело раненной при крушении вертолета. Позднее он работал врачом в секторе Газы.

Во время кампании Хамави выступал с резкой критикой Израиля, обвинял его в геноциде в Газе и требовал полного эмбарго на поставки оружия Израилю. Его поддержали представители левого крыла Демократической партии, включая Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб, Ро Кханну и сенатора Берни Сандерса.

Кампания Хамави получила значительную поддержку со стороны пропалестинских политических структур. По данным американских СМИ, расходы связанных с ними организаций в его поддержку составили около 1,5 млн долларов.

Перед праймериз соперники Хамави критиковали его за эпизоды из прошлого. New Jersey Monitor писал, что в 1995 году Хамави выступал свидетелем защиты на процессе шейха Омара Абд ар-Рахмана, известного как "слепой шейх", позднее приговоренного к пожизненному заключению по делу о заговоре с целью атак на объекты в Нью-Йорке после теракта в Всемирном торговом центре в 1993 году. Хамави отвергал обвинения в экстремизме, его кампания подчеркивала его службу в армии США и заявляла, что он осуждает терроризм.