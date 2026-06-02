США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

Администрация Трампа ввела санкции против четырех иранских криптобиржа, включая крупнейшую криптовалютную биржу Nobitex.

CNN сообщает, что министерство финансов США обвинило Nobitex в финансировании террористической деятельности Ирана, обходе санкций и проведении транзакций в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, по данным минфина, биржа помогала Центральному банку Ирана получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах для поддержки стремительно падающего курса иранского риала, а после начала американских военных операций против Ирана – выводить активы за рубеж.

Санкции введены на фоне продолжающихся дипломатических переговоров, которые пока не привели к соглашению об окончании войны.