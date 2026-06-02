x
02 июня 2026
|
последняя новость: 23:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 23:28
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

Иран
Война с Ираном
США
Санкции
время публикации: 02 июня 2026 г., 23:28 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 23:28
США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи
Wikipedia.org. Фото: APK

Администрация Трампа ввела санкции против четырех иранских криптобиржа, включая крупнейшую криптовалютную биржу Nobitex.

CNN сообщает, что министерство финансов США обвинило Nobitex в финансировании террористической деятельности Ирана, обходе санкций и проведении транзакций в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, по данным минфина, биржа помогала Центральному банку Ирана получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах для поддержки стремительно падающего курса иранского риала, а после начала американских военных операций против Ирана – выводить активы за рубеж.

Санкции введены на фоне продолжающихся дипломатических переговоров, которые пока не привели к соглашению об окончании войны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 мая 2026

Вашингтон объявил о новом пакете антииранских санкций
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 мая 2026

Ливанский телеканал об иранском ответе: Тегеран требует отмены санкций и свободы экспорта нефти
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

Администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Ирана