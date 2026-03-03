Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1469-й день войны

Минобороны РФ 3 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Храповщина, Мирополье и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Голубовка, Малиновка и Круглое Харьковской области. Потери ВСУ составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Моначиновка, Новоосиново, Волчий Яр, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Шабельковка, Никифоровка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленая Диброва, Бойково, Любицкое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119156 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27995 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55737 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 200200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).