Смягчены приговоры по делу об убийстве Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на Мухаммада

Апелляционный суд Парижа смягчил приговор трем из четырех фигурантов дела об убийстве в 2020 году Самюэля Пати, который был обезглавлен исламским экстремистом Абдуллой Анзоровым за то, что показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммада. Вскоре после этого убийца был застрелен полицейскими.

Приговор двум друзьям Анзорова, которые помогли ему приобрести оружие убийства и добраться до места преступления, сокращен с 16 до шести и семи лет тюрьмы. Приговор отцу оклеветавшей учителя девочки был сокращен с 13 до 10 лет.

Напомним, что 16 октября 2020 года учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен во дворе колледжа. По словам очевидцев, в момент нападения преступник кричал: "Аллах ахбар!". Совершив преступление, он успел выложить фотографию жертвы в своем "твиттере", дополнив снимок подписью: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммада".

Известно, что за неделю до этого учитель рассказывал школьникам о свободе слова на примере публикации изданием Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммада. Собираясь показать детям рисунки, педагог предложил мусульманам покинуть класс, так как не хотел расстроить или шокировать их. Тем не менее, действия учителя вызвали бурную реакцию не только среди родителей его учеников, но и в мусульманской городской общине. После урока педагог получил несколько писем с угрозами по электронной почте.

Самюэля Пати убил 18-летний уроженец Москвы Абдула Анзоров, выросший в чеченской семье, перебравшейся во Францию из России по программе для беженцев. Он имел вид на жительство во Франции, действительный до марта 2030 года.