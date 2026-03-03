По словам стилиста Зендаи, актеры Зендая и Том Холланд тайно поженились

Актеры Зендая и Том Холланд тайно поженились – об этом рассказал стилист Зендаи Лоу Роуч, пишет CNN. На красной дорожке премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе он сообщил Access Hollywood, что церемония уже состоялась.

Обоим актерам по 29 лет. Они познакомились в 2017 году на съемках фильма Человек-паук: Возвращение домой. Во время пресс-тура их экранная химия вызвала слухи о возможном романе. Подтверждение отношений появилось лишь в июле 2021 года, когда папарацци запечатлели их поцелуй в автомобиле Холланда.

С тех пор пару, получившую прозвище "Томдайя", редко можно увидеть откровенно рассказывающей о личной жизни – они предпочитают сохранять отношения вне публичного внимания, лишь изредка упоминая друг друга в интервью или публикациях в соцсетях. При этом оба стали одними из самых востребованных актеров Голливуда: Зендая снялась в таких крупных проектах, как Дюна: Часть вторая и Претенденты, а Холланд продолжает исполнять роль Питера Паркера в франшизе Человек-паук.

Разговоры о помолвке усилились после того, как на церемонии Золотой глобус в январе 2025 года Зендая появилась с бриллиантовым кольцом. В сентябре того же года Холланд подтвердил, что сделал ей предложение. В феврале этого года появились новые разговоры о тайной свадьбе пары – поводом стало то, что Зендаю заметили с золотым кольцом вместо помолвочного.

Похоже, именно тогда стилист проговорился о состоявшейся церемонии, хотя сами Зендая и Холланд его слова пока никак не прокомментировали.