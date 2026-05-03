x
03 мая 2026
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 08:49
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 249 из 268 БПЛА. МО РФ: сбиты 334 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 мая 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 08:52
ВСУ: ночью перехвачены 249 из 268 БПЛА. МО РФ: сбиты 334 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 268 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 249 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 19 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 334 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Крымом. В частности были атакованы порты в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 мая 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1530-й день войны