Иордания нанесла удар по объектам контрабандистов на юге Сирии
время публикации: 03 мая 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:25
Иорданская армия нанесла удар по складам наркотиков и оружия, расположенным на юге Сирии – на территории провинции Суэйда, населенной по преимуществу друзами. Значительная часть провинции не контролируется центральным правительством.
Королевские вооруженные силы сообщают о проведении в районе северной границы Иордании "операции сдерживания, направленной против нескольких объектов, используемых торговцами оружием и наркотиками".
В заявлении отмечается, что Иордания продолжит действовать инициативно и решительно против любой угрозы суверенитету королевства и использует для этого все средства и ресурсы.