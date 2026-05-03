Иордания нанесла удар по объектам контрабандистов на юге Сирии

Иорданская армия нанесла удар по складам наркотиков и оружия, расположенным на юге Сирии – на территории провинции Суэйда, населенной по преимуществу друзами. Значительная часть провинции не контролируется центральным правительством.

Королевские вооруженные силы сообщают о проведении в районе северной границы Иордании "операции сдерживания, направленной против нескольких объектов, используемых торговцами оружием и наркотиками".

В заявлении отмечается, что Иордания продолжит действовать инициативно и решительно против любой угрозы суверенитету королевства и использует для этого все средства и ресурсы.