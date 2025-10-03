Минюст РФ объявил "иноагентом" бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову

Минюст РФ объявил "иностранным агентом" бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

"Иноагентами" также объявлены журналист Григорий Амнуэль, бывшая муниципальный депутат Мария Соленова и сетевой проект "I NEWS".

Напомним, 14 марта 2022 года, через три недели после вторжения армии РФ в Украину, редактор Первого канала Марина Овсянникова во время эфира программы "Время" появилась в кадре с антивоенным плакатом. На плакате было написано: "NOWAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!". Она была арестована прямо в студии.

За эти действия суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей. Вскоре после этого она покинула Россию, но затем вновь вернулась в Москву. Причиной возвращения, по данным СМИ, было желание вывезти из России дочь. У Овсянниковой двое детей, взрослый сын решил после развода родителей остаться с отцом.

15 июля Овсянникова провела одиночный пикет в Москве, вновь выступив против войны в Украине.

10 августа в Москве к Марине Овсянниковой пришли с обыском по делу о "фейках" про армию РФ.

11 августа Басманный суд Москвы по ходатайству следствия поместил Овсянникову под домашний арест до 9 октября.

Но 1 октября стало известно, что она сбежала из-под домашнего ареста. А затем покинула территорию РФ.