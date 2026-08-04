BDSM на высоте 10000 метров. Жених, направлявшийся на мальчишник, сделал полет незабываемым

Даже самые опытные и видавшие виды пассажиры рейса авиакомпании EasyJet направлявшегося 24 июля из Лондона в Берлин, не были готовы встретить на борту мужчину, одетого в полный костюм BDSM, включавший облегающую кожаную одежду и маску, и увешанного цепями.

Как выяснилось, речь идет о женихе, направлявшемся с друзьями на мальчишник. Скорее всего, он проиграл своим товарищам пари и ему пришлось лететь в таком виде. Бортпроводники решили поддержать тематическую вечеринку, поручив мужчине собирать у пассажиров мусор.

"Экипаж принял это отлично – даже сообщили по системе внутренней связи, что у них есть необычный помощник. Все фотографировали, шутили. Бортпроводники веселились так же, как и все остальные", – рассказал один из пассажиров.

После приземления многие задержались, чтобы сделать селфи с женихом. По их мнению, это был самый незабываемый полет в жизни.