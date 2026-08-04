Пожары на северо-западе США, десятки тысяч эвакуированных
время публикации: 04 августа 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 11:56
Пожары на северо-западе США, десятки тысяч эвакуированных
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Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.
Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.
Пожарные сравнивают пострадавшие районы с зоной боев. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате чрезвычайную ситуацию о обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.
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