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Ближний Восток

Наим Касем призвал Ливан прекратить переговоры с Израилем и вернуться к диалогу с "Хизбаллой"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 04 августа 2026 г., 11:49 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 11:55
Наим Касем призвал Ливан прекратить переговоры с Израилем и вернуться к диалогу с "Хизбаллой"
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Наим Касем призвал Ливан прекратить переговоры с Израилем и вернуться к диалогу с "Хизбаллой"
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем заявил, что Израиль, возможно, добился политических успехов, однако не сможет достичь своих военных целей до тех пор, "пока сохраняется "сопротивление".

В своем выступлении во вторник 4 августа Касем заявил, прямые переговоры "не принесли Ливану ничего, кроме последовательных уступок".

По его словам, Иран добился того, чтобы ливанский вопрос был включен в меморандум в качестве первого пункта, и что Тегеран настаивал на прекращении израильских ударов и выводе израильских войск.

Касем призвал руководство Ливана прекратить, по его выражению, "бесплатные уступки", начать диалог с "сопротивлением", восстановить внутреннее единство и поставить во главу угла национальный суверенитет.

Кроме того, он заявил, что все атаки против Ливана осуществлялись "под контролем, руководством и с одобрения США".

По словам Касема, меморандум о взаимопонимании остается путем к достижению вывода израильских войск, и без того, что он назвал "стойкостью "сопротивления", добиться какого-либо прогресса было бы невозможно.

Ближний Восток
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