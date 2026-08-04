Наим Касем призвал Ливан прекратить переговоры с Израилем и вернуться к диалогу с "Хизбаллой"

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем заявил, что Израиль, возможно, добился политических успехов, однако не сможет достичь своих военных целей до тех пор, "пока сохраняется "сопротивление".

В своем выступлении во вторник 4 августа Касем заявил, прямые переговоры "не принесли Ливану ничего, кроме последовательных уступок".

По его словам, Иран добился того, чтобы ливанский вопрос был включен в меморандум в качестве первого пункта, и что Тегеран настаивал на прекращении израильских ударов и выводе израильских войск.

Касем призвал руководство Ливана прекратить, по его выражению, "бесплатные уступки", начать диалог с "сопротивлением", восстановить внутреннее единство и поставить во главу угла национальный суверенитет.

Кроме того, он заявил, что все атаки против Ливана осуществлялись "под контролем, руководством и с одобрения США".

По словам Касема, меморандум о взаимопонимании остается путем к достижению вывода израильских войск, и без того, что он назвал "стойкостью "сопротивления", добиться какого-либо прогресса было бы невозможно.