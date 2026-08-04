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ВСУ: ночью сбиты 117 из 136 БПЛА. МО РФ: перехвачены 320 БПЛА, есть жертвы. Удары по Wildberries

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 августа 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 09:01
ВСУ: ночью сбиты 117 из 136 БПЛА. МО РФ: перехвачены 320 БПЛА, есть жертвы. Удары по Wildberries
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ВСУ: ночью сбиты 117 из 136 БПЛА
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 136 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 117 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом. БПЛА атаковали складские комплексы Wildberries в Московской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Мир
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