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Экономика

Израильтянка, затянувшая суд о парковке на 4,5 года, заплатит 525000 шек за сутяжничество

Судебные решения
время публикации: 04 августа 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 07:42
Израильтянка, затянувшая суд о парковке на 4,5 года, заплатит 525000 шек за сутяжничество
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Израильтянка, затянувшая суд о парковке на 4,5 года, заплатит 525000 шек за сутяжничество
AP Photo/Jean-Francois Badias

Тель-Авивский окружной суд завершил судебную тяжбу о регистрации прав на парковку в жилом доме в Рамат а-Шароне, затянувшуюся на 4,5 года, решением возложить на одну из сторон беспрецедентные для такого дела судебные расходы.

Предметом иска стало исправление технической ошибки при регистрации прав на парковки в бюро регистрации недвижимого имущества после завершения процесса реновации здания в рамках ТАМА-38. Парковку пожилой супружеской пары по ошибке записали на имя их соседки.

После безуспешной попытки согласовать изменение в регистрации пара обратилась в суд. Однако соседка решила использовать судебный процесс для попытки добиться пересмотра распределения всех парковок в здании.

В ходе длительного судебного разбирательства, к которому были привлечены компания-застройщик и другие жильцы, соседке неоднократно рекомендовали отозвать претензии, не имевшие шанса на удовлетворение.

После того как иск супругов был удовлетворен и было установлено, что спорное парковочное место действительно принадлежит им, а претензии соседки были отклонены, судья постановила, что соседка выплатит исключительные судебные издержки в размере 525 тысяч шекелей – супругам-истцам, компании-застройщику и остальным жильцам, привлеченным к процессу.

Судья отметила, что речь шла о заведомо безосновательном возражении, и женщине неоднократно предоставлялась возможность отказаться от своих доводов, однако она настаивала на ведении процесса до самого конца.

Экономика
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