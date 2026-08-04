Gett открывает возможность бронирования автобусов

Компания Gett расширила линейку услуг и запустила бронирование крупных транспортных средств – от микроавтобусов до автобусов на 55 мест – с предзаказом не менее чем за 12 часов и фиксированной ценой.

Новый сервис доступен по всей стране для частных и групповых поездок. Стоимость показывается пользователю до подтверждения заказа и рассчитывается по параметрам маршрута – расстояние, предполагаемая продолжительность и число остановок.

Заказы и оплата выполняются в приложении Gett, а перевозку обеспечат партнерские компании.