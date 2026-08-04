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Мир

Атака БПЛА в Подмосковье: удар по складу Wildberries, власти заявляют о жертвах

Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 августа 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 08:13
Атака БПЛА в Подмосковье: удар по складу Wildberries, власти заявляют о жертвах
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Атака БПЛА в Подмосковье, власти заявляют о жертвах
Минобороны РФ

В ночь на 4 августа была зафиксирована очередная атака беспилотников на крупный логистический центр в промышленной зоне Новоселок (Чеховский округ) в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о не менее пяти погибших и шести раненых.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.

Помимо логистического центра, по данным местных властей, повреждены электроподстанция и административное здание.

По данным компании Wildberries, атакованный склад входит в логистическую инфраструктуру маркетплейса. Украинская сторона ранее заявляла, что удары по объектам Wildberries наносятся из-за предполагаемого использования логистических центров для поставок компонентов и оборудования, связанных с российским военным производством. Российские власти это отрицают.

Позже поступили сведения, что БПЛА атаковали логистический объект Wildberries в Красном Бору (Ленинградская область). Возник пожар.

Мир
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