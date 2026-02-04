В Мумбае коснулись крыльями два самолета, начато расследование

Управление гражданской авиации Индии начало расследование инцидента, который произошел вечером 3 февраля в Международном аэропорту Мумбая. Два самолета A-320 соприкоснулись крыльями. Пострадавших не было.

Край крыла лайнера компании IndiGo, совершавшего руление после посадки, коснулся края крыла самолета компании Air India, ожидавшего от диспетчеров разрешения на взлет. Оба летательных аппарата отстранены от полетов до окончания проверки их состояния.

В последние недели в Индии произошло несколько инцидентов, связанных с безопасностью авиаперевозок. Так, в январе в аэропорту Дели в двигатель самолета засосало с тележки багаж. 1 февраля в аэропорту Бангалора пилот сообщил об отказе датчика топлива, сообщает BBC.