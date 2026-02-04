x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 14:54
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Мумбае коснулись крыльями два самолета, начато расследование

Индия
Авиация
время публикации: 04 февраля 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 14:10
В Мумбае коснулись крыльями два самолета, начато расследование
Wikipedia.org. Фото: Trinidade

Управление гражданской авиации Индии начало расследование инцидента, который произошел вечером 3 февраля в Международном аэропорту Мумбая. Два самолета A-320 соприкоснулись крыльями. Пострадавших не было.

Край крыла лайнера компании IndiGo, совершавшего руление после посадки, коснулся края крыла самолета компании Air India, ожидавшего от диспетчеров разрешения на взлет. Оба летательных аппарата отстранены от полетов до окончания проверки их состояния.

В последние недели в Индии произошло несколько инцидентов, связанных с безопасностью авиаперевозок. Так, в январе в аэропорту Дели в двигатель самолета засосало с тележки багаж. 1 февраля в аэропорту Бангалора пилот сообщил об отказе датчика топлива, сообщает BBC.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook