В Красноярске девочка подожгла школу и напала на соучеников с молотком

В одной из школ Красноярска восьмиклассница напала с молотком на учеников, а также подожгла класс. По предварительным данным, пострадали учитель и пять школьников, у одного из пострадавших ожоги 50% тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

Заместитель начальника Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Александр Зюбанов сообщил, что с девочкой работают следователи. Накануне нападения она сообщила в социальных сетях о намерении устроить пожар.

Как сообщает телеграмм-канал Baza, девочка закинула горючую смесь в класс. Огонь перекинулся на стены, жалюзи и первый ряд парт. После этого школьница встала на выходе и била молотком всех выбегающих из помещения.

"Школьники характеризуют нападавшую как тихую и спокойную девочку, которая часто становилась объектом насмешек и буллинга со стороны некоторых своих сверстников", – добавляет канал. При этом администрация школы утверждает, что никакой травли не было.