04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
Здоровье

В Афганистане будет создан факультет традиционной исламской медицины

Афганистан
"Талибан"
время публикации: 04 февраля 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 15:18
В Афганистане будет создан факультет традиционной исламской медицины
AP Photo/Saifullah Zahir

Министерство высшего образования Афганистана сообщило, что в Кабульском медицинском университете будет создан факультет "пророческой традиционной медицины". Это делается по указанию лидера правящего в стране движения "Талибан" Хаибатуллы Ахунзады.

"Факультет призван содействовать научной, преподавательской и исследовательской деятельности в области традиционной медицины. Он будет играть важную роль в развитии медицинской науки, профессиональных знаний и расширения доступа к системе здравоохранения", – говорится в заявлении.

Пророческая исламская медицина представляет собой лечение человека по сунне, то есть с использованием тех методов, которые передавались от пророка Мухаммада – в виде пророческих хадисов или коранических аятов. Пророк отвечал на вопросы, которые задавали ему его сподвижники о самых разных недугах, и все, что он говорил во время таких ответов, относится к ней.

В Медицине пророка объединено все, что влияет на здоровье человека: его семейная жизнь, жилье, рацион. В нее также входит и мусульманское законодательство, которое касается медицинской практики и вопросов лечения, и той ответственности, которую несет врач, согласно вероучению, отмечает сайт "Академия Медина".

Лекари традиционной исламской медицины пользуются природными средствами, такими как мед, оливковое масло, чеснок, рыбий жир, хна, алоэ.

Отметим, что после прихода талибов к власти в Афганистане был значительно ограничен доступ к медицинскому обслуживанию: сокращено финансирование системы здравоохранения, уволено множество женщин-врачей в рамках вытеснения женщин из общественной сферы.

