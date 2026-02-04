Немецкая авиакомпания Condor возвращается в Израиль

Немецкая авиакомпания Condor объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Тель-Авив с мая 2026 года. Речь идет о ежедневных полетах, билеты уже доступны к продаже через сайт перевозчика и турагентства.

Рейсы планируется выполнять на самолетах Airbus A320 в течение летнего расписания – до 24 октября 2026 года.

По данным израильского авиационного канала "חדשות תעופה", базовый тариф включает ручную кладь (тролли); заявленная цена – от $199 в одну сторону (базовый тариф), бизнес-класс – от $400.

В Condor подчеркивают, что решение имеет символическое значение: в 2026 году авиакомпания отмечает 70-летие, а ее первый коммерческий рейс (29 марта 1956 года) был паломническим перелетом из Франкфурта в Святую землю.