04 февраля 2026
Экономика

Немецкая авиакомпания Condor возвращается в Израиль

Авиация
Германия
Израиль
время публикации: 04 февраля 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 14:33
Немецкая авиакомпания Condor возвращается в Израиль
AP Photo/Michael Probst

Немецкая авиакомпания Condor объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Тель-Авив с мая 2026 года. Речь идет о ежедневных полетах, билеты уже доступны к продаже через сайт перевозчика и турагентства.

Рейсы планируется выполнять на самолетах Airbus A320 в течение летнего расписания – до 24 октября 2026 года.

По данным израильского авиационного канала "חדשות תעופה", базовый тариф включает ручную кладь (тролли); заявленная цена – от $199 в одну сторону (базовый тариф), бизнес-класс – от $400.

В Condor подчеркивают, что решение имеет символическое значение: в 2026 году авиакомпания отмечает 70-летие, а ее первый коммерческий рейс (29 марта 1956 года) был паломническим перелетом из Франкфурта в Святую землю.

Экономика
