"Пироманы", "Переворота не будет". Реакции на решение БАГАЦа по вопросу об увольнении Бен-Гвира

Секретарь правительства Йоси Фукс прокомментировал решение Высшего суда справедливости издать временное постановление по вопросу об увольнении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

"В ЦАХАЛе есть понятие заведомо незаконного приказа, который запрещен к исполнению. Если БАГАЦ издаст постановление, требующее от премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира – это будет заведомо незаконное распоряжение", – сказал Фукс. Он добавил, что в отношении Бен-Гвира нет ни подозрений, ни обвинительного заключения.

Сам Итамар Бен-Гвир заявил: "Суд хочет уволить не меня, он хочет уволить народ. Он хочет уволить миллионы избирателей и лишить их права избирать. Этого не произойдет, таких полномочий у суда нет, переворота здесь не будет".

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что в БАГАЦе находятся "пироманы". "Они уже давно ведут себя так, как будто они правительство, как будто они Кнессет. Сейчас они хотят сменить народ. Без каких-либо оговоренных законом полномочий, вопреки основным принципам демократического общества, они своими руками создают беспрецедентный конституционный кризис", – заявил Левин.

Как сообщалось ранее, высший суд справедливости (БАГАЦ) издал промежуточное распоряжение по петиции с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. "Мы сочли необходимым издать такое распоряжение, направленное в адрес премьер-министра. Он должен ответить на вопрос, почему воздерживается от того, чтобы уволить Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности", – говорится в решении суда.

Издание промежуточного постановления означает, что с этого момента не истцы должны объяснять оправданность своего обращения, а ответчики, то есть правительство должно объяснить, почему не совершают действий, упомянутых в иске.