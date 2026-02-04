Бывший принц Эндрю покинул официальную резиденцию, против него начато новое расследование

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла Третьего, ранее лишенный титула принца в связи с "делом Эпштейна", покинул свою официальную резиденцию Royal Lodge, расположенную рядом с Виндзорским замком.

Как сообщает телеканал Sky News, он переехал в дом, который находится недалеко от Сандрингемского дворца, в усадьбе Виндзоров в графстве Норфолк. Однако коттедж станет временным пристанищем – в течение ближайших месяцев для него будет найдено постоянное место жительства.

О том, что брат короля будет лишен титулов и официальной резиденции, Букингемский дворец сообщил еще в октябре 2025 года. Однако Эндрю надеялся, что ему будет позволено сохранить Royal Lodge, где он прожил два десятилетия. СМИ отмечают, что он покинул особняк под покровом ночи, стараясь избежать нового позора.

Полиция сообщила о начале против отпрыска королевской семьи нового расследования, связанного с утверждениями, что в 2010 году Эпштейн отправил девушку в Royal Lodge для указания принцу сексуальных услуг. Отмечается, что девушка была совершеннолетней.

Напомним: 30 января министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2000 видео по делу Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. Это самое большое число документов, обнародованных с момента принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

На нескольких фотографиях, которые были опубликованы, изображен и Эндрю, являющийся одним из центральных фигурантов дела и обвиненный пострадавшими в изнасилованиях. Он склонился над лежащей на полу девушкой, положив руку ей на живот. Девушка одета, ее лицо перед публикацией было зарыто.