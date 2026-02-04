Курс валют в Израиле 4 февраля 2026 года: доллар снова самый дешевый за пять лет

Банк Израиля сообщает, что в среду, 4 февраля, валютные торги завершились понижением курса доллара США и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,065% и составил 3,086 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,168% и составил 3,647 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за пять лет (точно такой же, рекордно низкий курс, фиксировался 29 января).