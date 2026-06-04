Власти Германии рассматривают вопрос о высылке в РФ Дмитрия Баграша, противника режима Путина

Земельное ведомство по делам иммиграции Берлина начало процедуру, которая может привести к высылке из Германии Дмитрия Баграша – российского общественного активиста, основателя антипутинского объединения UnKremlin e.V.

Баграш находится в заключении после приговора Земельного суда Берлина I, который 22 июля 2024 года назначил ему пять лет и четыре месяца лишения свободы по делу о попытке поджога в здании российского государственного агентства РИА Новости в Берлине. Суд квалифицировал действия Баграша, в частности, как покушение на убийство и покушение на особо тяжкий поджог; также в приговоре фигурируют эпизоды компьютерного мошенничества, незаконного потребления электроэнергии и повреждения имущества. Приговор вступил в силу 8 мая 2025 года.

Дмитрий Баграш вину не признает и настаивает, что был осужден ошибочно. В обращении к немецким властям он просит отказаться от высылки и утверждает, что депортация в Россию создаст для него реальную угрозу политического преследования и угрозу жизни. Он указывает, что его организация UnKremlin e.V. признана в России "нежелательной", а он сам как ее основатель и руководитель в случае возвращения может стать фигурантом уголовного преследования. В России участие в деятельности "нежелательной организации" и руководство такой организацией могут повлечь уголовную ответственность.

Основатель UnKremlin e.V. Дмитрий Баграш родился 9 мая 1968 года. В Германию он эмигрировал в 1992 году; его отец – еврей, и семья была принята по линии еврейской иммиграции из бывшего СССР. В Германии Баграш прожил более 30 лет. В материалах, направленных немецким властям, он указывает, что центр его жизни находится в Германии, а в РФ у него не осталось реальных связей. В Германии живет его несовершеннолетний сын; в документах пенитенциарной системы отмечается, что Баграш поддерживает с ним регулярный телефонный контакт.

После отравления и ареста в РФ основателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Баграш стал одним из заметных участников русскоязычных протестов против режима Владимира Путина в Берлине. Он основал объединение UnKremlin e.V., проводил акции у российского посольства, выступал против российской пропаганды, вмешательства Кремля в европейскую политику и войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину его деятельность была связана с антивоенными акциями и поддержкой Украины.

В письме Земельного ведомства по делам иммиграции Берлина говорится, что власти рассматривают вопрос о высылке Баграша, поскольку его пребывание, по мнению ведомства, может затрагивать интересы общественной безопасности и порядка. Вместе с тем ведомство обязано учитывать его личные и семейные связи в Германии, длительность проживания в стране и возможные последствия высылки.

Сам Баграш утверждает, что высылка в Россию фактически поставит его под угрозу преследования со стороны российских властей. Его российский загранпаспорт истек в мае 2024 года, а обращение в российские консульские органы он считает для себя небезопасным. По сведениям, переданным редакции Newsru.co.il, сейчас у Баграша нет средств на оплату работы дорогих адвокатов, что затрудняет его борьбу против высылки и дальнейшее оспаривание решений немецких властей.