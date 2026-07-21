NVIDIA представила инструмент для выявления ИИ-видео

Корпорация Nvidia представила на конференции SIGGRAPH новый сервис под названием Synthetic Video Detector, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом.

Инструмент, входящий в состав пакета NVIDIA AI for Media, анализирует видеоролики покадрово и выдает оценку вероятности того, что контент был синтезирован искусственно. Он ориентирован в первую очередь на новостные редакции, контент-платформы и структуры верификации, которым необходимо быстро определить, является ли поступивший к ним видеофрагмент подлинным или сфабрикованным.

По данным Nvidia, точность инструмента достигает 92% на несжатом видео. По мере сжатия ролика точность снижается: 85% после сжатия на 15% и 80% после сжатия на 50%.

Согласно Nvidia, новый инструмент позволяет обрабатывать кадр с разрешением 1080р за 22-30 миллисекунд в зависимости от процессора.Такая скорость позволяет сканировать потоковое видео практически в реальном времени, а не только проверять отдельные файлы постфактум.

Первое коммерческое испытание уже состоялось. Стриминговая компания Wowza интегрировала инструмент в свою инфраструктуру, обслуживающую клиентов в 170 странах.

Следует отметить, что задача продукта – не окончательный вердикт, а расстановка приоритетов. Инструмент выдает оценку вероятности, которая помогает редактору решить, что нужно проверить глубже, а что можно пропустить дальше. Nvidia прямо позиционирует его как информационный слой для журналистов, который остается подчинен человеческому суждению.