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Израиль

Пробки на въезде в Иерусалим: дорожные работы и акции протеста "Гистадрута"

Транспорт
Иерусалим
время публикации: 21 июля 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 09:22
Пробки на въезде в Иерусалим: дорожные работы и акции протеста "Гистадрута"
Nati Shohat/Flash90

В связи с дорожными работами на въезде в Иерусалим, а также из-за акции протеста представителей "Гистадрута", перекрывших въезды на парковку штаб-квартиры "Битуах Леуми", министерства здравоохранения и Земельного управления Израиля, на въезде в столицу образовались многокилометровые пробки.

Израиль
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