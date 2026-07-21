Пробки на въезде в Иерусалим: дорожные работы и акции протеста "Гистадрута"

В связи с дорожными работами на въезде в Иерусалим, а также из-за акции протеста представителей "Гистадрута", перекрывших въезды на парковку штаб-квартиры "Битуах Леуми", министерства здравоохранения и Земельного управления Израиля, на въезде в столицу образовались многокилометровые пробки.