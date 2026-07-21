Blue Bird увеличивает число рейсов в Амстердам и снижает цены на кипрском направлении

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" греческая авиакомпания Blue Bird объявила о мероприятии, в рамках которого снизила цены на авиабилеты на Кипр (Ларнака, Пафос) и греческие острова (Крит, Родос).

Одновременно компания сообщила об увеличении частоты полетов из Израиля в Амстердам с двух до трех рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 174 евро в одну сторону.