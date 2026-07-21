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Экономика

Blue Bird увеличивает число рейсов в Амстердам и снижает цены на кипрском направлении

Авиация
время публикации: 21 июля 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 10:00
Blue Bird увеличивает число рейсов в Амстердам и снижает цены на кипрском направлении
Yossi Aloni/FLASH90

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" греческая авиакомпания Blue Bird объявила о мероприятии, в рамках которого снизила цены на авиабилеты на Кипр (Ларнака, Пафос) и греческие острова (Крит, Родос).

Одновременно компания сообщила об увеличении частоты полетов из Израиля в Амстердам с двух до трех рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 174 евро в одну сторону.

Экономика
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