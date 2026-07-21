МВД Израиля открыло платформу для сравнения муниципалитетов

Министерство внутренних дел Израиля впервые представило "Доклад о состоянии местного самоуправления", в котором раскрываются данные о структуре и экономическом состоянии органов местной власти в стране.

Согласно докладу, 62% органов власти (159 муниципалитетов) завершили 2024 бюджетный год со сбалансированным бюджетом или профицитом. Лишь 16% всех органов власти находятся в критическом состоянии, требующем вмешательства МВД.

Доклад отмечает резкий рост начала строительства в периферийных муниципалитетах с низким социально-экономическим рейтингом, свидетельствующий о выходе застройщиков и покупателей за пределы центральных районов в поисках более дешевых альтернатив.

Также из доклада следует, что муниципалитеты меняют традиционную структуру работы, активно используя муниципальные корпорации и их дочерние компании.

Одновременно с докладом была запущена онлайн-платформа, позволяющая желающим получить информацию по конкретному населенному пункту и сравнить ее с другими населенными пунктами по своему выбору.

Сравнение 257 муниципальных образований можно проводить по 6 демографическим параметрам, 21 экономическому параметру, 5 параметрам зависимости муниципалитета от государства и 6 кадровым параметрам.