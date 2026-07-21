Эмили Дамари о ликвидации офицера ХАМАСа: "Пусть горит в аду вместе с Синуаром"

Освобожденная заложница Эмили Дамари прокомментировала сообщение о ликвидации главы оперативного отдела бригады "Газа" террористической организации ХАМАС Адама Ибрагима Шаабана Насмана. По ее словам, она его знала под именем "шейх Ибрагим".

Она рассказала, что он был одним из самых влиятельных фигур из тех, кто удерживал ее и Роми Гонен в плену, и она слышала, как он разговаривал по телефону с бывшим лидером ХАМАСа Яхьей Синуаром и другими главарями группировки.

"Теперь они уже не обсуждают нас по телефону, они вместе горят в аду, – написала Эмили Дамари в социальных сетях. – Да будет его имя стерто навеки. Народ Израиля жив".