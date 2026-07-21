Уничтожен глава оперативного отдела хамасовской бригады "Газа", руководивший резней 7.10

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное сообщение о том, что в минувшие выходные в результате удара по району города Газа был ликвидирован Адам Ибрагим Шаабан Насман – глава оперативного отдела бригады "Газа" террористической организации ХАМАС.

В последние годы Насман командовал батальоном "Нухба", а во время нападения 7 октября он отвечал за руководство и координацию вторжения боевиков из района города Газа на территорию Государства Израиль.

В ходе войны он участвовал в удержании многих заложников, находившихся в плену ХАМАСа, в том числе Роми Гонен, Эмили Дамари, Зива и Гали Берман, Эйтана Мора, Матана Ангреста и Омри Мирана.

Ранее Насман занимал и другие должности в структуре ХАМАСа, в том числе был офицером разведки бригады "Газа" и командиром батальона "Шати". На этих должностях он отвечал за подготовку и осуществление многочисленных террористических атак против ЦАХАЛа и Государства Израиль.

В последнее время Насман занимался подготовкой боевиков бригады "Газа", а также организацией производства и распределения вооружений между подразделениями бригады с целью восстановления военного потенциала ХАМАСа, в нарушение условий соглашения о прекращении огня.