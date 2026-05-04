В Москве нашли мертвым генерал-полковника Петрова, экс-главу войск РХБЗ. Версия: самоубийство

В Москве найден мертвым генерал-полковник в отставке Станислав Петров, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

По данным РИА Новости, тело Петрова было обнаружено 2 мая родственниками в квартире дома на улице Серафимовича. Предварительная версия – самоубийство.

Генералу Петрову было 87 лет. Похороны намечены на 8 мая.

Станислав Петров родился 3 апреля 1939 года в Горьком, ныне Нижний Новгород. С 1956 года был на военной службе, в 1959 году окончил Саратовское военно-химическое училище, затем служил в частях химической защиты на командных должностях. В 1966-1971 годах учился в Военной академии химической защиты имени С.К. Тимошенко, позднее – в Военной академии Генштаба. В 1980-е годы был начальником химических войск Сибирского военного округа и Группы советских войск в Германии, затем первым заместителем начальника химических войск минобороны СССР.

В 1989-1992 годах Петров был последним начальником химических войск министерства обороны СССР, а после распада Советского Союза стал первым начальником Войск РХБ защиты Вооруженных сил России и занимал этот пост до 2001 года. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил работами, связанными с уничтожением химического оружия в рамках федеральной программы, имел звание генерал-полковника и был лауреатом Ленинской премии 1991 года.