Опрос Ipsos: рейтинг Трампа опустился до рекордно низкого показателя с начала каденции

Результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Ipsos по заказу телеканала ABC и газеты Washington Post, свидетельствуют: демократам не удается трансформировать недовольство американцев своим президентом в решительный перевес над республиканцами.

37% респондентов сообщили, что относятся к Дональду Трампу положительно – это рекордно низкий показатель нынешней каденции, он на 2% меньше, чем в феврале. 62% участников опроса заявляют, что недовольны президентом. Две трети американцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

76% опрошенных недовольны тем, как Трамп борется с дороговизной, 72% – тем, как он противостоит инфляции, 66% недовольный ситуацией с Ираном, 65% – отношениями с союзниками США, столько же – экономической ситуацией, 61% недоволен налогами, 59% – тем, как администрация борется с мигрантами.

Лишь 27% считает президента честным и заслуживающим доверия человеком. Только 32% считают, что он проявляет необходимую осмотрительность при принятии решений. 40% признают за ним остроту ума, необходимую для выполнения обязанностей, 46% считают его сильным лидером.

49% зарегистрированных избирателей говорят, что на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре, отдадут голоса демократам. 44% заявляют о поддержке республиканцев. С февраля преимущество увеличилось с 2% до 5%, однако оно не является решительным.