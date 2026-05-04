CENTCOM опроверг сообщение Fars о том, что американский корабль пострадал в результате атаки КСИР

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) после сообщения иранского агентство Fars об обстреле американского корабля заявило: "Ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию "Проект Свобода" и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов".

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что две иранские ракеты якобы поразили американский военный корабль в районе острова Джаск, у входа в Ормузский пролив. По утверждению Fars, корабль проигнорировал предупреждения военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" и пытался пройти в сторону пролива, нарушая "безопасность судоходства". Fars заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район. Отметим, что агентство Fars ассоциировано с руководством КСИР.

Сообщение появилось на фоне начала американской операции "Проект Свобода" по содействию проходу торговых судов через Ормузский пролив. Ранее Тегеран предупреждал, что будет рассматривать американское вмешательство в районе пролива как нарушение прекращения огня.