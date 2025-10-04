Мюнхенский аэропорт снова приостановил работу из-за неопознанного дрона

Аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене утром в субботу, 4 сентября, вновь сообщил о сбоях и отменах из-за неопознанного дрона, вторгшегося на территорию.

По данным администрации аэропорта, 23 прилета были перенаправлены, еще 12 рейсов в Мюнхен отменены. Также были отменены 24 вылета из Мюнхена.

Пострадали в общей сложности около 6500 пассажиров.

Оператор аэропорта отметил, что вечером 3 октября обе взлетно-посадочные полосы закрывали из-за появления дронов.

Вечером 2 октября из-за "нескольких дронов" в Мюнхене временно останавливали полеты. Тогда отменили 17 рейсов, 15 прилетов перенаправили, пострадали около 3000 пассажиров. Работу возобновили рано утром 3 октября.