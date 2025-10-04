В центре Праги полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию

Вечером 3 октября полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию в Праге. Около 30 демонстрантов перекрыли трамвайные пути у остановки Národní třída в центре города, пишет vinegret.cz.

Демонстранты скандировали лозунг "Свободу Палестине", размахивали палестинскими флагами, развернули транспарант "Израиль совершает геноцид" и отказывались покинуть пути, отмечается в сообщении.

Полиции, которая не спешила применять силу, потребовалось около двух часов на то, чтобы восстановить движение трамваев на этом участке.

Представитель полиции Ян Данек сообщил, что 17 участников акции протеста были задержаны.