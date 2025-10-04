x
Мир

В центре Праги полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию

Чехия
время публикации: 04 октября 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 07:17
В центре Праги полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию
AP Photo/Petr David Josek

Вечером 3 октября полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию в Праге. Около 30 демонстрантов перекрыли трамвайные пути у остановки Národní třída в центре города, пишет vinegret.cz.

Демонстранты скандировали лозунг "Свободу Палестине", размахивали палестинскими флагами, развернули транспарант "Израиль совершает геноцид" и отказывались покинуть пути, отмечается в сообщении.

Полиции, которая не спешила применять силу, потребовалось около двух часов на то, чтобы восстановить движение трамваев на этом участке.

Представитель полиции Ян Данек сообщил, что 17 участников акции протеста были задержаны.

Мир
