В центре Праги полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию
время публикации: 04 октября 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 07:17
Вечером 3 октября полиция разогнала незаконную пропалестинскую акцию в Праге. Около 30 демонстрантов перекрыли трамвайные пути у остановки Národní třída в центре города, пишет vinegret.cz.
Демонстранты скандировали лозунг "Свободу Палестине", размахивали палестинскими флагами, развернули транспарант "Израиль совершает геноцид" и отказывались покинуть пути, отмечается в сообщении.
Полиции, которая не спешила применять силу, потребовалось около двух часов на то, чтобы восстановить движение трамваев на этом участке.
Представитель полиции Ян Данек сообщил, что 17 участников акции протеста были задержаны.