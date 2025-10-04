В Ленинградской области дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ
время публикации: 04 октября 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 10:17
В ночь на 4 октября в Ленинградской области дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России.
"ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению", – написал ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Украинские СМИ и мониторинговые каналы пишут, что речь может идти об атаке по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).
Киришский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, его мощность составляет около 21 млн тонн нефти в год.
Он уже не в первый раз подвергается атаке украинских беспилотников. Ранее он был атакован в марте и сентябре, напоминает ВВС.