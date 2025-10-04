Скалолаз-инфлюенсер погиб после падения с вертикальной скалы в Калифорнии

Скалолаз-инфлюенсер из Аляски погиб после падения с вертикальной скалы Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, штат Калифорния, сообщает ВВС.

23-летний Балин Миллер вел прямую трансляцию своего восхождения в TikTok. Его падение со скалы также попало в эфир.

В эмоциональной публикации в соцсетях, подтверждающей смерть сына, его мать Жанин Жирар-Мурман написала: "Мое сердце разбито на тысячи осколков. Я не знаю, как пережить это. Я так сильно его люблю. Я хочу проснуться от этого ужасного кошмара".

Причины происшествия пока неизвестны, но брат Балина, Дилан, сообщил AFP, что тот совершал восхождение по маршруту "Море мечты" длиной 2400 футов (730 метров) с использованием техники нижней страховки, которая позволяет подниматься в одиночку, оставаясь при этом застрахованным.

Фотограф Том Эванс снимал восхождение Миллера на протяжении нескольких дней и находился у скалы в момент падения.