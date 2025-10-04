x
04 октября 2025
|
последняя новость: 13:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 13:16
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области

Война в Украине
Война в России
время публикации: 04 октября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 12:40
Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области.

В ночь на субботу, 4 октября, украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", – сообщил генштаб ВСУ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 октября 2025

В Ленинградской области дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ