Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области
время публикации: 04 октября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 12:40
Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области.
В ночь на субботу, 4 октября, украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.
"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", – сообщил генштаб ВСУ.