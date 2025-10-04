Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области.

В ночь на субботу, 4 октября, украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", – сообщил генштаб ВСУ.