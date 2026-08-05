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В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом обнаружен БПЛА с детонатором

Война в Украине
Авиация
Германия
время публикации: 05 августа 2026 г., 14:46 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 14:58
В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом обнаружен БПЛА с детонатором
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В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом обнаружен БПЛА с детонатором
AP Photo/Michael Probst

Как сообщает германское издание Bild, незадолго до полуночи 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле на земле был обнаружен беспилотник. К нему был прикреплен груз с детонатором. Следователи предполагают, что это взрывное устройство.

БПЛА находился в непосредственной близости к украинскому самолету "Ан". Для контролируемого взрыва на место были направлены саперы полиции, оснащенные роботом с дистанционным управлением.

Инцидент привел к приостановке работы аэропорта. Один из грузовых самолетов, ушедших на второй круг, столкнулся в воздухе с неопознанным летательным объектом и получил повреждения. Инцидент произошел в шести километрах от аэропорта, на высоте около 400 метров.

Полиция не исключает, что речь идет о диверсии. Начато расследование. Ведутся поиски оператора БПЛА.

Мир
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