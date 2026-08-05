Гендиректор "Уралдронзавода" тяжело ранен при взрыве автомобиля

Генеральный директор российского предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля. По данным ТАСС, он госпитализирован и находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Место и время происшествия, а также обстоятельства взрыва пока не раскрываются.

Сведений о других пострадавших нет.

Российские правоохранительные органы на данный момент не публиковали официальных заявлений о причинах инцидента и возможных версиях произошедшего.

Владимир Ткачук является основателем и руководителем расположенного в Свердловской области "Уралдронзавода". Предприятие известно прежде всего как производитель ударных FPV-беспилотников "Упырь", серийный выпуск которых был организован после начала российского вторжения в Украину. Дроны предназначены для атак на бронетехнику, позиции и пути снабжения украинских войск.

В феврале 2026 года Ткачук сообщал, что завод намерен многократно увеличить поставки новой модификации "Упырь-18". Ранее предприятие отправило российским военным первую партию тяжелых беспилотников "Бердыш", способных переносить более крупную боевую нагрузку.

Ткачук неоднократно выступал в российских СМИ как разработчик "Упыря" и рассказывал о применении этих аппаратов против западной бронетехники, переданной Украине. "Уралдронзавод" посещали представители российского руководства, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе.