Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1381-й день войны

Минобороны РФ 5 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 29 ноября по 5 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, ракетного топлива, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден город Волчанск Харьковской области. На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии. В Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, из них шесть производства стран НАТО, 93 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Безымянное и Клиновое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 81 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100422 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26387 танков и других боевых бронированных машин, 1626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31723 орудия полевой артиллерии и миномета, 48391 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).