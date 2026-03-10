VAST Data получила оценку в $30 млрд, став самым дорогим израильским стартапом

Стартап-компания VAST Data, разработавшая решение для хранения и извлечения данных, ставшее критически важным компонентом инфраструктуры ИИ, провела очередной раунд мобилизации капитала, в рамках которого привлекла 1 миллиард долларов исходя из оценки стоимости компании в 30 миллиардов долларов.

Это делает компанию самым дорогим израильским стартапом на текущий момент.

Из привлеченного капитала более 500 миллионов долларов пойдут не в кассу компании, а на выплаты ранним инвесторам и 1100 сотрудникам.

До этого раунда компания привлекла в общей сложности 400 миллионов долларов и оценивалась в 9,1 миллиарда долларов.

Компания основана в 2016 году Ренаном Халаком, который занимает пост генерального директора и живет в США, совместно с Шахаром Файнблитом, отвечающим за разработку и деятельность в Израиле. Штаб-квартира находится в США, израильский центр разработки располагается в Тель-Авивском выставочном центре. В 2021 году открылся второй центр в Хайфе.

Помимо основателей, среди акционеров стартапа – Nvidia, Tiger Global, Goldman Sachs, Fidelity, General Atlantic, а также фонды DTC, NEA, BOND, Next 47, Greenfield, 83North.

Неделю назад компания объявила о расширенном партнёрстве с Nvidia.

VAST Data

Традиционные системы хранения работают как библиотеки: данные лежат на полках, а поиск происходит по каталогам и точным совпадениям. VAST Data создала нечто принципиально иное: "умную" файловую систему, которая понимает смысл хранимой информации. Технология автоматически анализирует содержимое файлов и создает компактные "отпечатки смысла" – так называемые векторные представления данных. Благодаря этому поиск информации происходит не по названиям файлов или ключевым словам, а по семантической близости. Например, система может найти все документы на тему "финансовые риски", даже если в них нет этих конкретных слов.

Все это происходит в реальном времени. Как только в систему попадает новый документ, технология VAST мгновенно анализирует содержимое и делает его доступным для поиска. Никаких задержек на обработку, которые есть у конкурентов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг посвятил часть своего выступления на крупнейшей технологической конференции именно технологии VAST, назвав ее критически важной для развертывания крупнейших ИИ-моделей. Это неслучайно. Современные ИИ-системы "пожирают" огромные объемы данных. ChatGPT, системы компьютерного зрения, автопилоты – все они нуждаются в мгновенном доступе к терабайтам информации, но традиционные системы хранения создают узкие места, замедляя работу даже самых мощных процессоров.

Технология VAST решает эту проблему: вместо копирования данных в отдельные системы для обработки, ИИ работает напрямую с "умным" хранилищем.