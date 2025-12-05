Сбили свой истребитель и утопили еще два: ВМС США публикуют следственный отчет

Опубликованы результаты расследования ряда инцидентов на авианосце Harry S. Truman (CVN 75), который в составе ударной группы военно-морских сил США нес боевое дежурство в Красном море против хуситов.

Боевая группа действовала на Ближнем Востоке в течение девяти месяцев, и ее боевое дежурство было омрачено рядом инцидентов: в частности, произошло столкновение авианосца с торговым судном, его ракетный крейсер сбил один из собственных истребителей, еще один самолет был потерян, упав за борт во время маневра, и третий истребитель был потерян из-за разрыва автофинишера во время посадки.

Как сообщает The Washington Post, экспертная группа пришла к выводу, что в трех из четырех случаев значительную роль сыграли значительную роль сыграли недостаточная подготовка, нарушение процедур или усталость экипажей. И хотя никто из военнослужащих не погиб, эти инциденты вполне могли привести к многочисленным жертвам.

В соответствии с результатами расследования, критически важнрые системы некоторых кораблей, равно как и персонал, не были должным образом готовы к выполнению боевой задачи.

Четвертый инцидент, когда когда припаркованный F/A-18 Super Hornet скатился с палубы во время маневра уклонения от огня со стороны бойцов "Ансар Аллах" (хуситов) — нельзя было предвидеть, отметили следователи. Они похвалили моряков, рисковавших собственной жизнью, пытаясь предотвратить падение самолета за борт.

В случае с разрывом аэрофинишера ни технические специалисты ВМС, ни инспекторы не обнаружили, что устройство было изношено. Когда система отказала, самолет не смог ни остановиться, ни набрать высоту повторно — пилоту пришлось катапультироваться, и истребитель упал в воду.

Инцидент с "дружественным огнем" произошел 21 декабря 2024 года, через неделю после входа ударной группы в Красное море. В это время боевая группа наносила удары по целям в Йемене, а хуситы запускали в ответ протиковорабельные крылатые ракеты и беспилотники, которые ракетный крейсер USS Gettysburg сбивал несколько часов подряд. При этом в воздушном пространстве находились и американские самолеты.

Следователи указали, что USS Gettysburg не был в оптимальном состоянии для такого боя: системы распознавания "свой-чужой" выходили из строя, в среднем, 11 раз в день, наблюдались перебои в системе защищенной связи, неисправны были ключевые сенсоры, и это создавало повышенный риск ошибок. Около полуночи, находясь в боевой обстановке, USS Gettysburg открыл огонь по тому, что экипаж принял за очередные противокорабельные ракеты. На самом деле это были два самолета Super Hornet, возвращавшиеся на авианосец. Один из них был сбит, экипаж успел благополучно катапультироваться. Второй самолет совершил безопасную посадку.

Столкновение с торговым судном Besiktas произошло в феврале, когда боевая группа находилась в зоне боевого развертывания пять месяцев. Члены экипажа признались, что спали всего по два-четыре часа. Приближаясь к Суэцкому каналу, авианосец не снизил скорость, а уставшие и неопытные вахтенные усугубили опасную ситуацию. В результате столокновения Harry S. Truman получил повреждения почти на 700 тысяч долларов, но никто на обоих судах не пострадал.