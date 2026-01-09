Мэр Львова подтвердил нанесение российскими военными удара "Орешником"
По информации Воздушных сил Украины, удар по Львову был нанесен баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, отметил мэр Львова Андрей Садовый.
"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", – написал Садовый в Телеграм-канале.
Во Львовской области подвергся атаке объект критической инфраструктуры, в городе во время объявленной воздушной тревоги была слышна серия взрывов, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".
Ранее министерство обороны РФ объявило, что российские военные в ночь на 9 января нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, применив в том числе ракетный комплекс "Орешник". В заявлении минобороны РФ утверждается: "Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины". Минобороны РФ заявляет, что удар нанесен в ответ "на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря".
Украинские власти сообщали, что в ночь на 9 января Киев подвергся очередной массированной атаке российских ударных беспилотников. По данным местных властей, погибли не менее четырех человек, около 20 получили ранения и травмы. Сообщается, что один из погибших – медик экстренной службы, который прибыл на вызов после предыдущего удара и стал жертвой следующей атаки. Еще четверо коллег из его бригады получили ранения. В результате атаки возникли пожары в нескольких районах Киева. Серьезные повреждения получили два жилых дома на левом берегу Днепра, а также высотное здание в центральной части города. Сообщалось о пожаре в торговом центре и падении беспилотника в районе медицинского учреждения. Городские власти заявляют о повреждениях объектов критической инфраструктуры: фиксировались перебои с водоснабжением и другие нарушения работы инфраструктуры. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около пяти часов.
31 декабря телеканал CNN со ссылкой на официальные источники отмечал: Центральное разведывательное управление США считает, что Украина не наносила удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Однако и МИД РФ, и офис Путина заявляли, что такая атака была осуществлена.
Президент США Дональд Трамп, получив доклад ЦРУ, опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты The New York Post, в которой президента России Владимира Путина обвиняют в распространении лжи о якобы имевшем место ударе. Согласно статье, Россия распространяет ложь об атаке, чтобы дать повод для ужесточения своей позиции после успешных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Кремль не может представить доказательств и призвал поверить ему на слово. "На Рождество Россия направила на Киев и другие украинские города 131 БПЛА, чтобы убивать мирных жителей. Россияне похищают детей. Они пытают и убивают пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Атака против Путина более чем оправдана", – отмечалось в материале NYP.
Отметим, что первоначально Трамп поверил Путину на слово, когда тот сообщил об ударе. "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил поначалу американский лидер.